YSK’dan seyyar sandık kararı

YSK'nın hazırladığı takvim kapsamında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süreci resmen başladı. YSK, seçimde yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık kurulmasını kararlaştırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa bir yakını aracılığıyla başvuracak. Başvurular, 20 Mart 2023 saat 08.00 ile 2 Nisan 2023 saat 17.00 arasında yapılacak. ANKARA