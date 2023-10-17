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Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:06 Son Güncelleme: 17.10.2023 11:16

Yufka ekmeklerin arasından tabanca çıktı

Adana'da 8 yaşındaki çocuğu hasımları tarafından parkta vurulan 31 yaşındaki Ahmet K.’nın evine yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis evde arama yaptığı sırada yufka ekmeği arasına saklanmış tabanca buldu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yufka ekmeklerin arasından tabanca çıktı

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası Ahmet K., 2 yıl önce husumetli oldukları Yasin Y.(20) tarafından tabancayla bacağından vurulup, yaralandı. Şikayet sonrası gözaltına alınan Yasin Y., tutuklandı. İddiaya göre, şikayetini çekmesi için Ahmet K. ve Hülya K.'yi baskı yapan Y. ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. Ahmet K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine Yasin Y.'nin ağabeyi Ahmet Y. (23), Ahmet K.'nin 8 yaşındaki oğlu M.K.'yi (8) parkta oynadığı sırada tabancayla kasığından yaraladı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Olayın ardından yakalanan Ahmet Y. de tutuklandı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ahmet K.'nin evinde ve iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Adreslere baskın yapan polis, ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ile çok sayıda dolu fişek ele geçirdi. Tabancalardan birinin yufka ekmeklerin arasına gizlendiği görüldü. Şüpheli Ahmet K. gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Yufka ekmeklerin arasından tabanca çıktı
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