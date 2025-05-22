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Giriş Tarihi: 22.5.2025 15:10 Son Güncelleme: 22.5.2025 15:16

Yük asansörü elektrik tellerine temas etti, akıma kapılan Batuhan öldü

Denizli’de bir apartmanın 4'üncü katına eşya taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu akıma kapılan Batuhan Koçan (22), hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yük asansörü elektrik tellerine temas etti, akıma kapılan Batuhan öldü

Olay, dün Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 4'üncü katına ev eşyası taşımak için balkondan yük asansörü kuruldu. Batuhan Koçan'ın kullandığı yük asansörü, eşya taşıdığı sırada sokaktaki elektrik tellerine temas etti. Koçan, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralanan Koçan'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Koçan, kurtarılamadı. Koçan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yük asansörü elektrik tellerine temas etti, akıma kapılan Batuhan öldü
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