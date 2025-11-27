Yük konteynerinden 175 kilo Kokain çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; zehir tacirlerine bir darbe daha vurdu. Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Narkotik Masası Polisleri tarafından Beylikdüzü İlçesi Ambarlı Limanı'nda bulunan bir konteynere yönelik operasyon düzenlendi.

Üç kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 175 kilo 120 gram Kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.