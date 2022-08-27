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Giriş Tarihi: 27.8.2022 17:14 Son Güncelleme: 27.8.2022 18:07

Yük trenin çarptığı eski futbolcu öldü

Zonguldak’ta 35 yaşındaki eski futbolcu Aytunç Topaloğlu yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Yük trenin çarptığı eski futbolcu öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki tren yolunda 02:30 sıralarında meydana gelen olayda, Zonguldak'tan Karabük istikametine giden yük treni tren yolunda 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Aytunç Topaloğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olay sırasında trenin korna çalarak geldiğini anlatan Durdu Çelik, "Seslerin az ilerisinde balkonda oturuyorduk gece. Tren bağıra bağıra geldi. Ben tren köpeği ezdi sandım. Biraz sonra hava aydınlanırken ambulans geldi. Jandarma da geldi. Trenin altından el feneriyle bir şey topluyorlardı. Bunlar galiba insan topluyor dedim. Trenin ezdiği yere kadar geldim. Oradan sonrasına yaklaştırmadılar. Öncesinde bir arkadaşıyla birliktelermiş. Kaza olunca arkadaşını ifadesi alınmak üzere karakola götürmüşler" diye konuştu. Zonguldakspor alt yapısında futbol kariyerine başlayan Aytunç Topaloğlu; Kilimli Belediyespor, Ereğli Belediyespor, Devrek Belediyespor ve Çaydeğirmeni Belediyespor'da futbol oynadı. Topaloğlu'ndan geriye ise bir maçta attığı golün görüntüleri kaldı. Topaloğlu'nun Kilimli Belediyesi'nde personel olarak çalıştığı öğrenildi.

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Yük trenin çarptığı eski futbolcu öldü
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