‘Yüksek fiyat veriyorlar yine de satmıyorum’

1963 ve 1964 model Chevrolet marka arabaların yanı sıra 3 adet klasik Tofaş araba ve eski kasa klasik minibüsü hemen hemen hurda halinde alarak işyerinin garajında aslına uygun bir şekilde yaptırarak tekrar çalışır duruma getiren Gökhan Değirmenci (31) klasik arabalara merakının çocuk yaşlarda başladığını söylüyor.Değirmenci, arabaları görmek için işyerine gelenlere satmayı düşünmediğini ifade ediyor. Klasik arabaların değeri 15-20 milyon TL'yi bulduğunu kaydeden Değirmenci, arabaların çoğu parçalarını yurt dışından getirttiğini belirterek yenilenen arabaları trafiğe çıkarmaya kıyamadığını söyledi.Çoğu kişinin klasik arabalarını görmek için geldiğini ifade eden Değirmenci, 'Düğün ve nişanlarda çok istek oluyor' dedi.