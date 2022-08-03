Yüksek Güç filmi konusu nedir? Yüksek Güç filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bilim kurgu türündeki film ABD'de orijinal adıyla Higher Power olarak yayınlandı. Yüksek Güç filmi konusu bir dünya kurtarma hikayesine odaklanıyor. Yüksek Güç filmi oyuncuları filmle birlikte gündemdeki yerini aldı. Yabancı yapım bu geve saat 23.00'de ekranlarda olacak. İşte, Yüksek Güç filmi hakkında merak edilenler…
YÜKSEK GÜÇ FİLMİ KONUSU
Dünya risk altında ve onu kurtarmak bir adama kaldı. Çılgın bir bilim adamı, dünyayı kurtaracak birini bulmak için dünya nüfusunun DNA'sını incelemek zorundadır. İhtiyaç duyulan kahraman, öfke sorunu olan Joe adında eski bir alkolik.
Joe kendini çılgın bilim adamının elinde buluyor. Bilim adamının Joe üzerinde yaptığı deneysel çalışma, onu dünyayı kurtarabilecek ya da yok edebilecek bir tür elektromanyetik güçle donatıyor.
YÜKSEK GÜÇ FİLMİ OYUNCULARI
Ron Eldard Joe Steadman
Jordan Hinson Zoe Steadman
Austin Stowell Michael
Jade Tailor Heather Steadman
Winston James Francis Tele
Marielle Jaffeas Rhea Steadman
Tom Wright, Talk Show Sunucusu Tom Davis
Mei Melançon , Bayan Sabi
Laura Margolis Rebecca
Richard Portnow Charles Margrey