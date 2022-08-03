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Giriş Tarihi: 3.8.2022 16:20

Yüksek Güç filmi konusu nedir? Yüksek Güç filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Yüksek Güç filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Bilim kurgu, aksiyon ve gerilim türündeki filimler arasında beğenilen bir yapım olan Yüksek Güç filmi konusu ile dikkat çekiyor. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Matthew Santoro oturuyor. Peki, orijinal adıyla Higher PowerYüksek Güç filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

Yüksek Güç filmi konusu nedir? Yüksek Güç filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bilim kurgu türündeki film ABD'de orijinal adıyla Higher Power olarak yayınlandı. Yüksek Güç filmi konusu bir dünya kurtarma hikayesine odaklanıyor. Yüksek Güç filmi oyuncuları filmle birlikte gündemdeki yerini aldı. Yabancı yapım bu geve saat 23.00'de ekranlarda olacak. İşte, Yüksek Güç filmi hakkında merak edilenler…

YÜKSEK GÜÇ FİLMİ KONUSU

Dünya risk altında ve onu kurtarmak bir adama kaldı. Çılgın bir bilim adamı, dünyayı kurtaracak birini bulmak için dünya nüfusunun DNA'sını incelemek zorundadır. İhtiyaç duyulan kahraman, öfke sorunu olan Joe adında eski bir alkolik.

Joe kendini çılgın bilim adamının elinde buluyor. Bilim adamının Joe üzerinde yaptığı deneysel çalışma, onu dünyayı kurtarabilecek ya da yok edebilecek bir tür elektromanyetik güçle donatıyor.

YÜKSEK GÜÇ FİLMİ OYUNCULARI

Ron Eldard Joe Steadman

Jordan Hinson Zoe Steadman

Austin Stowell Michael

Jade Tailor Heather Steadman

Winston James Francis Tele

Marielle Jaffeas Rhea Steadman

Tom Wright, Talk Show Sunucusu Tom Davis

Mei Melançon , Bayan Sabi

Laura Margolis Rebecca

Richard Portnow Charles Margrey

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Yüksek Güç filmi konusu nedir? Yüksek Güç filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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