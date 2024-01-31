Yüksek karlı fon vurgununda 4 kişi tutuklandı! Emekli banka müdürü Müjgan cezaevinde

Adliyeye sevk edilen diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Banka müdürü Müjgân D. ile birlikte gözaltına alınanlar, Eski Rallici Burak Sohtorik'in de aralarında bulunduğu 7 mağdurdan yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikâyet üzerine polis tarafından soruşturma açılmış, aralarında Müjgân D.'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerin Adliyede ki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Müjgan D., Ekrem A.D., Nur E. ve Nikola Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.