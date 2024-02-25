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Giriş Tarihi: 26.2.2024

Yüksek kazanç vaadi hayatını kararttı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yüksek kazanç vaadi hayatını kararttı
Ankara'da yaşayan bir kişi kendisiyle iletişime geçen dolandırıcıların ağına düştü. Dolandırıcılar, arayarak "100 bin dolar para yatırırsanız 2 ay sonra 300 bin dolar kazanacaksınız" şeklinde yüksek kazanç vaadinde bulundu. Mağdurun telefonuna sahte bir uygulama yüklettiler ve banka hesaplarına 214 bin dolar yatırmasını istediler. Parayı gönderen mağdur, kısa yoldan para kazanma umuduyla bekleyeme başladı. Ancak aradan geçen sürede bu kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu.Soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Bartın, Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
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Yüksek kazanç vaadi hayatını kararttı
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