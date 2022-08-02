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Giriş Tarihi: 2.8.2022 11:02 Son Güncelleme: 2.8.2022 11:02

Yüksek mimar Burak Şendur pandemide yaşam alanları hakkında değerlendirme yaptı

Salgınlardan ve pandemilerden muzdarip olmak, zamanımız ve çağdaş deneyimimiz için yenidir, ancak insanlık tarihi için yeni değildir. Erişilebilir hava yolculuğu ve benzeri görülmemiş hareketlilik çağında, mevcut küresel salgın neredeyse kaçınılmaz görünüyor ve pandemi mimarisinin bir başka yinelemesini gerektiriyor veya kentsel alanların kritik bir şekilde yeniden değerlendirilmesine neden oluyor. Yüksek Mimar BURAK ŞENDUR, bu konu ile ilgili bilgilerini şu şekilde paylaşıyor;

Yüksek mimar Burak Şendur pandemide yaşam alanları hakkında değerlendirme yaptı

Her salgının patlak vermesiyle, yeni bilimsel hastalık anlayışları, yeni sosyal yaşam ve etkileşim yönetim biçimleri, enfeksiyona müdahale etme ve enfeksiyonu önlemeye yönelik yeni çabalar, sosyal eşitsizliklerin şiddetlenmesi ve yeni mesleki ve sosyal rollerin yaratılması. Bu sonuçların her biri, binaların ve kamusal alanların tasarımı veya yeniden tasarımı, malların ve insanların karantinaya alınması veya yeniden yönlendirilmesi, yeni sosyal rollerin benimsenmesi ve yeni sosyal rollerin benimsenmesi yoluyla zaman içinde ve farklı coğrafyalarda yapılı çevrede yasalaştırılmış ve yerleştirilmiştir. Örneğin, New York gibi büyük bir şehrin art arda gelen pandemiler nedeniyle kentsel planlama politikasında; sağlık altyapısı, evlerin şehrin kanalizasyon sistemine bağlanması, refah konutlar, daha fazla park ve halka açık bahçeler yer almaktadır.
Yüksek Mimar BURAK ŞENDUR, bu konu ile ilgili bilgilerini şu şekilde paylaşıyor;
Mimari, kentsel ve planlama teori ve pratiğinin doğası, ileriye bakmaktan, vizyonları formüle etmekten ve alternatifler sunmaktan sorumludur. Şimdilerde dengeli bir yaşam tarzına daha fazla odaklanıldığında insanların sahip olduğu ilke ve değerlere göre, daha çok insan odaklı mekanlar oluşturulmaktadır. Bunu yaparken insan, mekan ve çevre üçlüsünü bir denge halinde kombine ederek mekanların terapötik etkileri arttırılması sağlanır. Alanında başarılı mimar özellikle pandemilerin ortaya çıkışı ve yayılmasıyla ilgili açıklamalar üzerinde düşünüldüğünde, çevre ile başa çıkma dengesinin esas olduğunu çünkü insanın çevre, ekosistemler ve vahşi kentsel yayılmanın büyümesi üzerindeki bariz ihlali nedeniyle cezalandırıldığını ekliyor.
BURAK ŞENDUR; Bugün içinde yaşadığımız kentsel alanların ve yapıların gelişim ve devingenlik sürecinde geçmişte yaşanan salgın hastalıkların zorunlu kıldığı değişikliklerin payı büyük olduğu gibi içinde bulunduğumuz Covid-19 süreci de dünya mimarisi ve şehir planlamasında gerekli kıldığı değişimlerle tarihsel süreçteki yerini alacaktır.

ilandır

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Yüksek mimar Burak Şendur pandemide yaşam alanları hakkında değerlendirme yaptı
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