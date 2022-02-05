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Giriş Tarihi: 5.2.2022

Yüksek moralle kanseri yendim

AA
Yüksek moralle kanseri yendim

Çiğdem Özkan kanserden babasını kaybetti, annesi de aynı hastalığı yakalandı. Özkan annesinin tedavisi sırasında meme kanseri olduğunu öğrendi. Şoku 10 dakikada atlattı. Bilgi ve moralle kanser savaşını kazandı

Kırklareli'nde yaşayan ev hanımı Çiğdem Özkan, 1989'da babası Hayrullah Bahçivanoğulları'nı kanserden kaybetti. Özkan'ın 71 yaşındaki annesi Şahman Bahçivanoğulları da kansere yakalandı. Annesinin tedavisi sırasında Özkan kendisinin de kanser olduğunu öğrendi.
Geçirdiği ameliyat ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan Özkan, erken teşhis ve kararlı mücadele ile hastalığı yendiğini söyledi. Meme kanseri olduğunu duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını anlatan Özkan, "Kansere yakalandığımı öğrendikten 10 dakika sonra bu hastalığı yendim diyebilirim. Doktor bana 'Meme kanserisiniz' dediğinde gözlerim doldu, hastane bahçesine indim. İlk etapta üzüldüm ama sonra 'Bir dakika Çiğdem sakin ol, niye üzüldün, 10 dakika önce taşıdığın beden ile yine berabersin, değişen nedir, az önce kanser hücresi taşıdığını bilmiyordun, şimdi biliyorsun, aradaki tek fark bu' dedim. İlk tepkim beni ayakta tuttu." dedi. Özkan, tedavi gördüğü dönemde kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğünü, buna rağmen makyajını yaparak yaşamına devam ettiğini söyledi.
Çiğdem Özkan hastalara şu önerilerde bulundu: Kanseri tanıyın. Bu mücadelede size çok katkı sağlayacak. Hiçbir zaman mücadeleden vaz geçmeyin. Hayata daha fazla bağlanın. Hep gülün. Mücadelemden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Erken teşhis hayat kurtarır. Lütfen kanser taramalarınızı zamanında yaptırın.

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Yüksek moralle kanseri yendim
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