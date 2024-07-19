Yüksek nem daha da bunaltacak

İstanbul'da son günlerde etkisini her geçen gün artıran sıcaklık ve nemle ilgili Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uyarıda bulundu. İstanbul'da sıcaklıkların hafta başına kadar devam edeceği bildirilirken, sıcaklıkların yüksek nem dolayısıyla 5-10 derece fazla hissedilebileceği açıklandı. Güneş çarpmalarına karşın vatandaşların güneşli ortamlarda fazla bulunmamaları gerektiği aktarıldı.AKOM verilerine göre, 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar Marmara bölgesinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıklar 34-37 derece aralığında seyredecek. Yoğun nem, sıcaklıkları ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissettirecek. Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi ilçelerde hissedilen sıcaklıkların 40 derece ve üzerine ulaşacağına dikkat çekildi. Öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı belirtildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, 23 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Yurdun bir tarafı sıcaklıklarla boğuşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.Öte yandan Antalya'da sıcaklıların 40 derece dolaylarında seyretmesi nedeniyle, yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti. Sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Ankara'da sıcak hava etkisini sürdürdü. Altındağ ilçesinde bazı vatandaşlar, çeşmelerde ellerini ve yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştı.