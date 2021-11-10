Yüksek ses tartışması kanlı bitti: 1 ölü

HATAY Altınözü'nde bakkallık yapan Arif Bereket, kendisine ekmek getiren fırıncı ile sohbet etmeye başladı. Bakkal dükkanının yanındaki evde oturan Ayhan İ., ikilinin yüksek sesle konuşmasından rahatsız olduğunu belirterek sessiz olmalarını istedi. Bereket ile Ayhan İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alarak bakkala gelen Ayhan İ., kurşun yağdırdığı Bereket'i öldürdü. Olayı gören bakkalın yakınları Ayhan İ.'ye saldırıp, linç etmek istedi. Yaralanan Ayhan İ. hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.