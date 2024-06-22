“Yüksek sesle konuşmayın” cinayeti

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Bıçaklı Kavga" olayı 21 Haziran Cuma günü saat 23.00 sıralarında Fatih İlçesi Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavgada E.Ş., E.Y., F.Y. ve V.K. isimli 4 kişi bıçakla yaralandı. Yapılan ilk müdahelenin ardından tedavi amacıyla hastaneye kaldırılan V.K., vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

İddialara göre; Olay öncesi Kennedy Caddesi kenarında bulunan yeşillik alanda oturan V.K., aynı alandaki farklı bir noktada oturan E.Ş., E.Y. ve F.Y. isimli 3 kişiyi yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle uyardı ve taraflar arasında önce tartışma ardından da bıçaklı kavga çıktı.

TOPLAMDA 62 SUÇ KAYITLARI VAR

Olayda üç kişiye "Yüksek sesle konuşmayın" uyarısı yapan V.K. yaşamını yitirirken, çevreyi rahatsız ettikleri ifade edilen E.Ş., E.Y. ve F.Y. isimli 3 kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralı 3 kişinin de hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir bıçak ele geçirildi. E.Ş., E.Y. ve F.Y.'nin çeşitli suçlardan dolayı toplamda 62 adet suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Olayda V.K.'yı bıçakladığı ve öldürdüğü tespit edilen ve "Kasten Öldürme" suçundan gözaltına alınan E.Ş. isimli katil zanlısı yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.