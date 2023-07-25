Adana’da yüksek sesli müzik kavgası: 2 ölü 1 yaralı

Adana'da 22 yaşındaki Muhammet Ali Binen, işlettiği kahvehanede yüksek sesli müzik dinlediği için yan dükkan komşusu Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut (33) ile 2 gün önce kavga etti. Bu yüzden taraflar arasında husumet oluştu. Bugün yine tartışan taraflardan Binen pompalı tüfekle ateş ettiği Tugay Kopal'ı öldürdü Mahir Palamut'u ağır yaraladıktan sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

2 GÜN ÖNCE KAVGA

Olay 19.00 siralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 78 sokakta meydana geldi. İddiaya göre; Tugay Kopal ve Mahir Palamut kahvehane işleten Muhammet Ali Binen ile yüksek ses ile işyerinin içerisinde müzik açtığı için 2 gün önce tartıştı. Tarafların kavgasında bugün devam edince Muhammet Ali Binen bugün tartıştığı kişilerin yanına aracıyla gelerek kavga etmeye başladı. Kavga sırasında kahvehaneci Muhammet Ali Binen, Mahir ve Tugay'ı pompalı tüfekle vurdu ardından pompalı tüfekle kafasına ateş intihar etti.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammet Ali Binen ve Tugay Kopal'ın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Mahir Palamut ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Palamut'un hayatini tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Acı olayı duyan tarafların yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğulurken polis olayla ilgili çakışma başlattı. Polisin bölgedeki çalışmasının ardından Muhammet Ali ve Tugay'ın cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.