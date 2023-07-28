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Giriş Tarihi: 28.7.2023 14:05

Yüksek sesli müzik tartışmasında 3 polisi yaraladı

İstanbul Beylikdüzü’nde iddiaya göre, iş yerinde akşam saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyen Esendal K. ve eşi Gamze K.'yi mahalle sakinleri zabıta ekiplerine şikayet etti. OIay yerine gelen zabıta ekiplerine hakaret ettiği iddia edilen Esendal K. bu kez polis ekiplerine ihbar edildi. Şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan sözlü tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Polis ekiplerine direnen Esendal K. kelepçelenerek karakola götürüldü. Görevi yaptırmamak için direnmek suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yüksek sesli müzik tartışmasında 3 polisi yaraladı

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Esendal K. ve eşi Gamze K. çocuklarıyla birlikte otomobil camı değiştirilen dükkânda yüksek sesle müzik dinliyordu.

Seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Esendal K. olay yerine gelen zabıta ekiplerine hakaret ederek fiziksel saldırıda bulundu. Bu kez olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerine küfür eden Esendal K. fiziksel saldırılarına devam etti.

Karakola götürülmek istenirken direnen Esendal K.'nin eşi Gamze K. ise, yaşananlara tepki göstererek, "Milletvekili adayı dersiniz" şeklinde konuştu. Yaşananlara şahit olan ailenin çocukları ağlamaya başladı.

İddiaya göre, yaşanan arbede sırasında Esendal K. 3 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

Ekiplerin, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı öğrenildi.

Yere yatırılarak kelepçe takılan Esendal K. Beylikdüzü Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDI

Konu ile ilgili yakalanan Esendal K. isimli şahıs hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek" suçundan yürütülen tahkikat işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri ile serbest bırakıldı.

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Yüksek sesli müzik tartışmasında 3 polisi yaraladı
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