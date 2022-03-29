Yüksek Ziraat Mühendisi anlattı: "Palmiyeleri kurtarmak mümkün müydü?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta 72 palmiye ağacının kesimiyle ilgili açıklama yapmış, açıklamada 72 ağacın kırmızı palmiye böceği nedeniyle öldüğü belirtilmişti. Açıklamada zararlının diğer ağaçlara yayılmasını engellemek için ölen ağaçların imha edilmesini isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğine göre hareket edildiği de vurgulanmıştı.

Yüksek Ziraat Mühendisi Cihangir Gökalp, kırmızı palmiye böcekleri ile nasıl bir müdahale yürütülmesi gerektiğini açıkladı.

TOPYEKUN MÜCADELE GEREKİR

Kırmızı palmiye böceğinin karantinaya tabi böcek olduğunu belirten Gökalp, "Yıl içerisinde bir veya iki defa uygulama yaparak bitirebileceğiniz bir uygulama değildir. Bunun için topyekun entegre mücadele edilmesi gerekir. Sadece ilaç, budama ve imha şeklinde değil, bunların hepsi topyekün bir mücadele şeklindedir. Fiziksel mücadele dediğimiz ağacın imhası, budaması bunların zamanları ayrıdır... Bizim, kendimizin uyguladığı endoterapik denen bir sistem var. Bu sistem uluslararası yayınlarla ispatlanmış ve yüzde 95'in üzerinde başarı oranı olan bir sistemdir"dedi.

BAŞARI ORANI YÜZDE 95

Ağaca uygulanması gereken işlem hakkında bilgi veren Gökalp şunları söyledi: "Palmiye böcekleri yumurta bırakır. Larvaları zarar verir, erginleri de sadece yumurta bıraktığından dolayı mücadele eder. Bir damar yolu gibi bir yol açılır. Yol açıldıktan sonra bu ağacın üzerine monte ediliyor. Bu 4 sene ağaç üzerinde kalıyor. Bu kanal anahtar ile açılıp tedavi uygulanır. Arkadaşlar amatörce bile uygulama yapabilir... Endoterapi ile başarı oranı yüzde 95 ve üzerindedir. Burada gövdeye verilen uygulamada larvaların önüne geçilmiştir. Erginler içinde ağacın tepesinden mücadele edilir. Burada tamamen tepe yıkaması yapıyoruz ve oraya böcek gelip konduğunda yaşam döngüsünü kırmak için yaptığımız bir uygulamadır. Bu uygulamalarda tamamen Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı ürünler kullanılıyor." Dedi.

YILDA 3 DEFA

Öte yandan, bir palmiye böceğinin yılda 3 defa 200'er adet yumurta bıraktığını ifade eden Gökalp, "Sayının hesaplanması çok zor. Mısır ve Afrika ülkelerinden gelen palmiye ağaçlarıyla ilk Türkiye'ye giren bu böcekler, tespit edildiğinde hızlı müdahale edilmezse ağacı kısa sürede yok ediyor. Bir ağaç imha edilmeye karar verildiğinde, yerinde özel yöntemlerle kesilip, paketlenip, gömülmesi gerekiyor. Kamyonunun üzerine koyup çöpe atarsanız, mücadelede başarılı olamazsınız" diye konuştu.

30 BİN PALMİYE

Gökalp İzmir'de yaklaşık olarak 30 bin civarında palmiye ağacı olduğunu, birçok ilçe ve ara sokaklarda belediyelerin göremeyeceği yerlerde dikimlerin yapıldığını söyledi.