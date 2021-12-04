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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Yükseklik korkusuna rağmen ağaca ev yaptı

Yükseklik korkusuna rağmen ağaca ev yaptı
BİR otomobil firmasının İstanbul, Manisa ve Kocaeli fabrikalarında çalışan Erdoğan Baltacı (54), 4 yıl önce emekli olunca yaz aylarında memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşamaya başladı. Köyünde evi olan Baltacı, çocukluğunun geçtiği babasından kalan arazisindeki gürgen ağacına şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için ev yapmaya karar verdi. Baltacı, ağacın ve 6 metrelik demir direğin üzerine 10 metrekarelik evini yaptı. Sağlam olması için de 3 çelik tel ile ağaca ve kayaya bağlayan, 20 çelik vida ile sabitleyen Baltacı'nın evine 13 basamaklı merdivenle çıkılıyor. Baltacı, "Kurulumu yaklaşık bir ay sürdü. Kerestesini kardeşim ile taşıdık. Demir direği amca çocukları ile diktik. Geri kalan tahta döşeme işini eşim ile yaptık. O benim çırağım, ben usta. Çatının sacını amcamız yerleştirdi. Benim yükseklik korkum var. Emniyet kemeri ile kendimi ağaca bağlayarak titreye titreye yaptık. Şu anda gayet güvenli ve korkacak bir şey yok. İnsanlardan uzak, tamamen doğa ile baş başa stres atabileceğimiz bir alan. Yapıldıkça ortaya çıkan bir ev oldu" dedi.

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Yükseklik korkusuna rağmen ağaca ev yaptı
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