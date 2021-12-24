Yükseköğretim tarihinde bir ilk! 129 programa avrupa vizesi

Böylelikle 129 lisans programından mezun olanların diplomalarında TYÇ ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logoları yer alabilecek. Peki bu ne anlama geliyor? AB'de mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayacak. Lizbon Antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân sağlayacak. Logo almaya hak kazanan programlar arasında Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerin tıp, sanat tarihi, matematik, gıda mühendisliği, tekstil mühendisliği gibi programları var.

TYÇ NEDİR?

TYÇ Kurulu, ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve yeterliliklerin kalite güvencesini sağlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonluğunda Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşuyor. TYÇ, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan, ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini ifade ediyor.

AYÇ'YE HANGİ ÜLKELER DÂHİL?

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) her tür yeterlilik için farklı ulusal yeterlilik çerçeveleri arasında bir tür çeviri aracı işlevi gören, 8 seviyeli ve öğrenme kazanımlarına dayalı bir çerçeve olarak tanımlanıyor. Bu çerçeve, kişilerin diploma ve sertifikalarının şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve taşınabilirliğini artırmaya yardımcı oluyor. Farklı ülke ile kurumların yeterliliklerinin karşılaştırılabilmesini sağlıyor. AB üye devletlerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye, Bosna Hersek, Kosova ve İsviçre olmak üzere 11 ülke AYÇ'nin uygulanmasına yönelik olarak çalışıyor. AYÇ ile uyum sürecini tamamlamış olan TYÇ Kurulu tarafından akreditasyon çalışmaları tamamlanan diploma veren programlar, TYÇ Veri Tabanına işlenerek TYÇ ile AYÇ logosu kullanma hakkı kazanıyor.