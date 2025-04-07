Yükseköğretimin kalbi İstanbul’da atacak

Dünyanın dört bir yanından prestijli üniversiteleri, akademisyenleri, yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerini ve uluslararası öğrenci temin acentelerini bir araya getiren Avrasya Yükseköğretim Zirvesi EURIE 2025 bugün İstanbul'da başlıyor. 3 gün sürecek zirvenin ana medya sponsorluğunu SABAH Gazetesi yapıyor. Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından düzenlenecek 10'uncu EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi yükseköğretim alanında dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olarak biliniyor.

8-10 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek zirve küresel akademik işbirliklerine yön vermeye ve Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki uluslararası marka değerini güçlendirmeye devam edecek. Bu yılki zirveye, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abdul Kadir, KKTC. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mısır eski Yükseköğrenim, Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Bakanı ve Arap Üniversiteler Birliği (AARU) Genel Sekreteri Prof. Dr. Amr Ezzat Salama, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı ve Kuzey Amerika Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA) CEO'su Dr. Fanta Aw gibi küresel yükseköğretim liderleri katılacak.

65 ÜLKEDEN KATILIM



Zirvede 65 ülkeden 310 yükseköğretim kurumu temsil edilecek.

152 alanında uzman konuşmacı, akademik dünyaya ışık tutacak.

61 eşzamanlı panel, seminer ve konferans düzenlenecek.

2 binden fazla uluslararası eğitim lideri, akademisyen ve sektör temsilcisi bir araya gelecek.