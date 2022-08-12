Narkotik timleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden V.E ve E.A'nin Antalya'ya metanfetamin getireceği istihbaratının ardından alarma geçti. Ekipler Yüksekova'dan gelen aracı adım adım takip etti. .

TESLİM NOKTASINDA BASKIN DÜZENEDİ

Narkotik timleri Yüksekova'dan gelen V.E ve E.A.'nın uyuşturucu maddeyi Antalya'ya getirerek birlikte hareket ettikleri N.K, H.G ve S.K'ya teslim noktasında 11 Ağustos tarihinde şok baskın düzenledi. Aracın arka tekerlerine zulalanmış daralı 13 kilo 344 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. V.E, E.A, N.K, H.G ve S.K hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan gözaltına alındı.

100 KİLO EROİN ÜRETİLEBİLİR

Uzmanlar yakalanan metanfetamin maddesinden 100 kilo eroin üretilebileceğini belirterek operasyonun büyüklüğüne dikkat çekti. Metanfetamin Hitlerin 2'inci Dünya Savaşı sırasında askerlerinin uyumaması ve 4 gün boyunca ayakta kalması için askerlerine verdiği uyuşturucu olarak da biliniyor.

Yüksekova-Antalya metamfetamin hattı çökertildi | Video