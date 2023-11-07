Yüksekova da kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yeni mahallede bulunan İstanbul Menkul kıymetler borsası ilkokulu yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Özel Harekât İlçe Şube Müdürlüğünde görevli Polis memuru Yavuz Onur Akyüzlü isimli motosiklet sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ekmek fırının aracına çarptı.

Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Yüksekova devlet hastanesine kaldırılan Polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Akyüzlü'nün cenazesi, bugün Yüksekova'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Trabzon'a uğurlanacak. Akyüzlü'nün cenazesi bugün Van'dan Trabzon'a getirilerek Of ilçesinde Çarşıbaşı merkez camisinde ikindi namazı sonrası Kaban mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kaza ile ilgili başsağlığı mesajı yayınlayan il emniyet müdürlüğü şu ifadelere yer verdi;

''İl emniyet müdürlüğümüzde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü 06 Kasım 2023 pazartesi günü geçirdiği trafik kazası neticesinde vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allahtan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz'' ifadelerini kullandı.