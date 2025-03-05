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Giriş Tarihi: 5.3.2025 10:43 Son Güncelleme: 5.3.2025 10:53

Yüksekova’da elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde ikamet eden Bilici ailesinin 19 yaşındaki kızları Gülcan Bilici isimli genç kız elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekova’da elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti

Olay gece saat 02:00 sıralarında Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Gülcan Bilici, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Genç kızın yerde hareketsiz yattığını gören annesi panikle bağırınca ev halkı hemen yanına koştu. Ailenin durumu 112 Acil Servis'e bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gülcan Bilici, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.

Bilici, sabah saatlerinde morgdan alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlandı. Bilici'nin cenazesi, Güngör Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Orman Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Yüksekova’da elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti
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