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Giriş Tarihi: 17.1.2022 12:03 Son Güncelleme: 17.1.2022 12:10

Yüksekova'da evler kara gömüldü

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekova’da evler kara gömüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler kara gömüldü. İlçede günlerdir belli aralıklı yağan Kar, etkisini arttırarak hayatı durma noktasına getirdi.

Günlerdir ilçede etkisi sürdüren kar yağışı ile beraber hayat durma noktasına geldi. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçe merkezinde evler kara gömüldü. Vatandaşlar çatılarında biriken karları kürek yardımıyla temizlerken, Karla mücadele ekipleri şehir merkezinde kapanan cadde ve sokaklarda temizleme çalışması sürdürüyor.

Kardan dolayı evin damlarını temizlediklerini söyleyen Abdulselam Sali, "İlçemizde günlerdir kar yağışı devam ediyor. Bu yıl baya kar yağdı. Bazı yollar hala kapalı, bazı yollar açılmış. Şehrimiz kara gömülmüş ve arkamda da gördüğünüz gibi tek katlı evler tamamen kara gömülmüş" dedi.

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Yüksekova'da evler kara gömüldü
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