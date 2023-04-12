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Giriş Tarihi: 12.4.2023 16:31 Son Güncelleme: 12.4.2023 17:58

Yüksekova'da yangın: 4'ü çocuk 5 kişi zehirlendi

Hakkari'nin Yüksekova İlçesine bağlı Aşağıgüveç Köyünde bulunan bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi dumandan zehirlendi.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekova’da yangın: 4’ü çocuk 5 kişi zehirlendi

Hakkari'nin Yüksekova merkezinden 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıgüveç Köyünde, öğle saatlerinde çıkan yangın Kamil Akdoğan'a ait evi kül etti.8 nüfuslu ailenin yaşadığı evde çıkan yangın ihbarını alan Yüksekova Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile 112 sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Vatandaşların da destek verdiği müdahalede yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın dumanından zehirlenen 1'i engelli 4 çocuk toplamda 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet hastanesine kaldırıldı.

"AMCAM GEÇİMİNİ ÇOBALIK YAPARAK SAĞLIYORDU"

Evi küle dönen Kamil Akdoğan'ın yeğeni Metin Akdoğan, "Amcamın evinde yangın meydana geldi. Amcamın eşi soba yakarken soba bacasından bir kıvılcım önce çatıyı sonra bütün evi sardı. Zehirlenen akrabalarımızın sağlık durumları iyi. Amcamın 6 tane çocuğu ve geçimini çobanlık yaparak sağlıyor" dedi.

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Yüksekova'da yangın: 4'ü çocuk 5 kişi zehirlendi
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