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Giriş Tarihi: 5.12.2022 18:09 Son Güncelleme: 5.12.2022 18:16

Yüksekova’da yasak aşk dehşeti! 3 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir odunluğun arkasında 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Korkunç olayın ardından ise yasak aşk çıktı...

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekova’da yasak aşk dehşeti! 3 ölü

Olay, ilçenin Esentepe Mahallesi'nde bulunan Pizok TOKİ Evlerinde bulunan bir odunluğun arkasında meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 sağlık çalışanları, polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede Doktor H. Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç. ve eşi E.Ç. de yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Olay üzerine şahısların yakınları, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne akın ettiler.

GÖNÜL İLİŞKİSİ

Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken, S.Ç.'nin eşi ve Doktor H.Ç. ile arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Yüksekova’da yasak aşk dehşeti! 3 ölü
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