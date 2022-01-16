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Giriş Tarihi: 16.1.2022 14:50 Son Güncelleme: 16.1.2022 14:54

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, 328 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi. İlçe beyaza bürünürken, araçlar ise resmen kara gömüldü. Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizlerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise trafikte zorlandı.

328 YERLEŞİM YERİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü, Hakkari merkeze bağlı 22 köy, 60 mezra, Çukurca'da 8 köy, 14 mezra, Yüksekova'da 58 köy, 76 mezra, Şemdinli'de 18 köy, 68 mezra ve Derecik ilçesinde 3 köy, 1 mezra yolu olmak üzere 328 yerleşim yeri yolunun kapandığını belirttiler.

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Yüksekova’da yoğun kar yağışı
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