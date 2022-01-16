Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi. İlçe beyaza bürünürken, araçlar ise resmen kara gömüldü. Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizlerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise trafikte zorlandı.

328 YERLEŞİM YERİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü, Hakkari merkeze bağlı 22 köy, 60 mezra, Çukurca'da 8 köy, 14 mezra, Yüksekova'da 58 köy, 76 mezra, Şemdinli'de 18 köy, 68 mezra ve Derecik ilçesinde 3 köy, 1 mezra yolu olmak üzere 328 yerleşim yeri yolunun kapandığını belirttiler.