Haberler Yaşam Haberleri Yüksekovalı doğa severler Ağrı ve Reşko Dağlarına zirve yaptı
Giriş Tarihi: 16.7.2022 15:08 Son Güncelleme: 16.7.2022 16:32

Yüksekovalı doğa severler Ağrı ve Reşko Dağlarına zirve yaptı

Hakkari Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, iki grup halinde hem Ağrı hem de Reşko dağlarına zirve tırmanışı yaptı.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekovalı doğa severler Ağrı ve Reşko Dağlarına zirve yaptı

Yüksekova'da faaliyet gösteren Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü derneği üyeleri Türkiye'nin en yüksek iki dağı olan Ağrı ve Reşko dağlarına çıkmayı başardı. Yapılan etkinlik kapsamında dernek üyeli iki grup halinde hem Ağrı dağına hemde Yüksekova Reşko dağına tırmanış gerçekleştirdi.

"İNANILMAZ BİR DUYGU"

Yapılan etkinlik hakkında konuşan dernek Üyesi İslam Gürdal,"Burada ilk olarak İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret ettik. Hemen karşısında kamp çadırımızı açıp geceyi dışarıda geçirdik. Ertesi gün 3 bin 200'e tırmanış gerçekleştirdik. Burada da tekrar çadırımızı kurduk ve sabahladık. Bir sonraki gün 4 bin 200'e kadar tırmanış yapıp çadırımızı kurduk. Ertesi gün gece saat 01.00'de final yapmak için son hazırlıkları yaptık. Tırmanışa geçtik ve sabah 07.00'de Ağrı Dağı'nın tam zirvesine çıktık. İnanılmaz bir duyguydu, çünkü dünyanın farklı ülkelerinde gelen çoğu dağcıdan önce zirve yaptık. Yüksekova'mıza böyle bir gurur yaşattık" dedi.

"AĞRI DAĞINA ZİRVE YAPTIK"

Ağrı Dağı'na zirve yapan dağcılardan Mazlum Akdoğan ise "Türkiye'nin en yüksek dağı olarak bilinen 5 bin 156 rakıma sahip Ağrı Dağı zirvesine çıktık. Yaklaşık 20 kişilik bir ekip ile zirve yaptık" ifadelerini kullandı.

"SAATLER SONRA ULAŞTIK"

Reşko Dağı'nın zirvesine çıkan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut da, "Sabah saatlerinde dağın eteklerindeki şelale ve gölleri gezdikten sonra zirve tırmanışı yaptık. 20 bin yıllık buzulları ve el değmemiş doğasıyla insanı büyüleyen görkemli bir ihtişamı var. Zorlu bir tırmanış sonucu saatler sonra Reşko Dağı'nın zirvesine ulaştık. Etkinliğe katılım sağlayan bütün misafirlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ: 2022 enflasyon farkıyla zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı başvuru şartları ve tarihleri: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı? TYT - AYT - YDT YKS sonuç sorgulama ekranı!
Avrupa'da karanlık dönem başlıyor! Rusya ile restleşme sonrası büyük kaos!
15 Temmuz selası ne zaman okunacak? Bu gece 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak?
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusuna yanıt: Gerekeni yapacağız...
YKS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ÖSYM AİS ile TYT AYT YDT 2022 YKS sonuç sorgulama ekranı
Benzin fiyatı son durum | Bugün Motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Yerli gaz için önemli sinyali: Yıl sonu açılacak!
Maskeleri ikiye katladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksekovalı doğa severler Ağrı ve Reşko Dağlarına zirve yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA