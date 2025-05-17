Yüksekova’ya bayram sevinci

Kurban Bayramı yaklaşırken, Deniz Feneri Derneği ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Dernek, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde geçici bir giyim mağazası kurarak yaklaşık 5 bin kişiye kıyafet, gıda, temizlik ürünleri, oyuncak ve çeşitli hediyeler ulaştırdı. Mağaza, yalnızca maddi yardım değil, bayram coşkusunu yaşatmak amacıyla da hizmete açıldı. Özellikle çocuklar için hazırlanan oyuncaklar ve hediyeler, ailelerin bayram sevincini artırdı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, eski AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İlçe Müftüsü Mahmut Sevit ve Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz katıldı. Törende konuşan Coşkun Yıldız, "Yalnızca kıyafet değil, bayram sevinci sunuyoruz" dedi. Nazif Yılmaz ise yardımın bir umut ve tebessüm olduğunu vurguladı. Yüksekovalıların yoğun ilgi gösterdiği yardım mağazası, Kurban Bayramı sonuna kadar açık kalacak ve ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeyi sürdürecek.