Haberler Yaşam Haberleri Yüksekten düşüp, kafasını çarptı... Her gün beslediği köpekler vatandaşlar görsün diye yola çekmişler
Giriş Tarihi: 24.2.2023 11:56 Son Güncelleme: 24.2.2023 15:34

Yüksekten düşüp, kafasını çarptı... Her gün beslediği köpekler vatandaşlar görsün diye yola çekmişler

Rize'nin Muradiye Beldesi'nde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldüğü iddia edilen şahsın düşerek kafasını çarpması sonucu öldüğü vücudunda köpeklere ait diş izi bulunmadığı belirtildi.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Yüksekten düşüp, kafasını çarptı... Her gün beslediği köpekler vatandaşlar görsün diye yola çekmişler

Rize'nin Muradiye Beldesi Kömürcüler Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sabah 07:00 sıralarında 65 yaşındaki Tahsin Yazıcı, hava almak için evin önüne çıktığı esnada sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü dengesini kaybederek evinin önünde bulunan ve sobaya atılmak üzere hazırlanmış odunların arasına düştü.

Düştüğü yerde baygınlık geçiren Yazıcı'yı kendisinin beslediği öğrenilen sokak köpekleri yaklaşık 1 metre kadar uzaklıkla olan otoyola ortasına kadar çekti.

Bu esnada oradan geçen bir okul servisi Yazıcı'nın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ve sokak köpeklerinin de başında beklediğini fark ederek önce Yazıcı'ya saldırdığını düşündüğü köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Sonrasında ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Yazıcı'nın hayatını kaybettiğinin öğrenilmesi üzerine cansız bedeni Rize Adli Tıp Merkezi'ne getirildi.

Kaburgalarında kırık olan ve köpeklerin kendisini çekerken kolunu kopardığı düşünülen Yazıcı'nın kesin ölüm sebebi ise yapılan otopsinin ardından belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte deprem provokatörü Gökhan Özbek ve 23 derece'nin kirli ilişki yumağı!
CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti
Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!
İbrahim, kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti... "Cennette görüşelim olur mu?"
DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: "Erdoğan ile mutabık kaldık"
Dakika bir gol bir
İnsanlık ölmemiş! “Adını deftere yazmadıklarımız bile getirip borcunu verdi”
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksekten düşüp, kafasını çarptı... Her gün beslediği köpekler vatandaşlar görsün diye yola çekmişler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA