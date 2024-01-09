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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Yüksel Uzel’e veda

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yüksel Uzel’e veda
TÜRK sanat müziğinin usta isimlerinden, 74 yaşında hayatını kaybeden Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı. Kızı Arzu Uzel, "Allah'ıma şükür ki annem kollarımda can verdi" dedi. Yüksel Uzel, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren Yüksel Uzel'in cenazesi defnedilmek üzere Türkiye'ye getirildi. Ünlü sanatçının naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Yeniköy Merkez Camii'ne getirildi. Cenazede taziyeleri yıllar önce ayrıldığı eşi Ali Uzel, kızı Arzu Uzel ile torunu Nur Kemal Maruki kabul etti.

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Yüksel Uzel’e veda
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