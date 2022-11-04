Yumruklar havada uçuştu! İki grup birbirlerine tekme yumruklarla saldırdı

Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kalesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada kavga eden şahısların yanında bulunan kız arkadaşları da kavgaya dahil olarak arkadaşlarına destek verdi.
ŞAHISLAR BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada şahıslar birbirlerini öldüresiye dövdü. Bu esnada olay yerinden geçen ve durumu fark eden polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etmek istedi.