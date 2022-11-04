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Giriş Tarihi: 4.11.2022 10:53

Yumruklar havada uçuştu! İki grup birbirlerine tekme yumruklarla saldırdı

Adıyaman'da kızlarında içerisinde bulunduğu kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA

Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kalesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada kavga eden şahısların yanında bulunan kız arkadaşları da kavgaya dahil olarak arkadaşlarına destek verdi.

ŞAHISLAR BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada şahıslar birbirlerini öldüresiye dövdü. Bu esnada olay yerinden geçen ve durumu fark eden polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etmek istedi.

Polislerin geldiğini gören kızlarında içerisinde bulunduğu grup olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri, kaçmayıp olay yerinde bulunan şahısları sakinleştirerek polis merkezine götürürken kaçan şahısların yakalanması için ise çalışma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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Yumruklar havada uçuştu! İki grup birbirlerine tekme yumruklarla saldırdı
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