Yumurta Alzheimer riskini azaltıyor

Kolin, omega-3 yağ asitleri ve lutein açısından zengin olan yumurta, zihin sağlığı açısından oldukça önemli bir besin kaynağı. Çalışmalar, yumurta yemenin sözlü testlerde bilişsel performansı artırabileceğini ortaya koyarken Demans ve Alzheimer hastalığı riskine karşı etkileri tam olarak bilinmiyordu. Bilim insanları, ortalama yaşı 81.4 olan bin 24 kişinin beslenme alışkanlıklarını inceledi. Haftada birden fazla yumurta yemenin Alzheimer geliştirme riskini yüzde 47 oranında düşürebildiği belirlendi.