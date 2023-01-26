Haberler Yaşam Haberleri Yunan adalarına kaçış hazırlığındaki 17 göçmen ile 3 organizatör yakalandı
Giriş Tarihi: 26.1.2023 14:49

Yunan adalarına kaçış hazırlığındaki 17 göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığında 17 Filistinli ve 1'i Suriye uyruklu 3 organizatörlük şüphelisi, suçüstü yakalandı.

DHA
Yunan adalarına kaçış hazırlığındaki 17 göçmen ile 3 organizatör yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, dün gece Gümbet Mahallesi dolgu alanı mevkisinde I.B., B.B. ve Suriyeli R.K.'nin yasa dışı yollarla Yunan adalarına göçmen taşıyacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan 3 organizatörlük şüphelisi ile Yunan adalarına geçiş hazırlığındaki Filistinli 17 kaçak göçmen, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme
Ayşenur Arslan canlı yayında SABAH ve A Haber'den özür diledi: Karne hediyesi et olayında trollenmişiz! Yüzüm kızardı
Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Başvurusu reddedildi
İYİ Parti’den kriz yaratacak Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı: "İki ihtimal var..."
6'lı masa 11'inci kez toplanıyor! İşte görüşmenin perde arkası
Ayşenur’un bile yüzü kızardı, siz hâlâ utanmadınız!
Genç mühendisin kahreden ölümü! Yakınları acı haberle yıkıldı
Ahmaklık zor zanaat
Altılı Masa’nın yeni bahanesi
Son dakika: Kritik MGK Toplantısı sonrası İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunan adalarına kaçış hazırlığındaki 17 göçmen ile 3 organizatör yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA