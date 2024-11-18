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Giriş Tarihi: 18.11.2024

Yunan adalarına yüzerken yakalandılar

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Yunan adalarına yüzerken yakalandılar
Muğla Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından deniz yüzeyinde 2 düzensiz göçmen tespit edildi. Dalgıç kıyafetleri ve paletlerini giyerek Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG- 302) tarafından durdurularak içerisindeki 14'ü çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı. Bottaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. İki olayda karaya çıkarılan 29 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

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Yunan adalarına yüzerken yakalandılar
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