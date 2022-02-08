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Giriş Tarihi: 9.2.2022

Yunan ölüme itti Mehmetçik kurtardı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Yunan ölüme itti Mehmetçik kurtardı

Datça’da, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 62 göçmen kurtarıldı. Bodrum ve Marmaris’te de 58 göçmen yakalanıp göç idaresine teslim edildi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı ve lastik bot içindeki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Yine Bodrum açıklarındaki Karaada üzerinde mahsur kalan 14 düzensiz göçmen, yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında, can salı ve lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı.



KAMYONDA 130 KAÇAK
Öte yandan Van'ın Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 130 kaçak göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 02.30 sıralarında şüphelendikleri kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, kasada Afganistan uyruklu 130 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler ilgili kurumlara gönderilirken, kamyon şoförü S.A., gözaltına alındı. İpekyolu ilçesinde ise göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 metruk ev yıkıldı.

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Yunan ölüme itti Mehmetçik kurtardı
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