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Giriş Tarihi: 6.12.2021 20:38 Son Güncelleme: 6.12.2021 20:42

Edirne'de Yunan polis askeri yasak bölgeye girdi! Gözaltına alındı

DHA
Edirne’de Yunan polis askeri yasak bölgeye girdi! Gözaltına alındı

Edirne'ye kız arkadaşıyla birlikte turistik amaçlı gelen Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis askeri yasak bölgeye girdi. Yunan polis jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, özel aracı ve yanında bulunan ismi açıklanmayan kız arkadaşı ile Edirne'ye geldi. Özel otomobili ile gezen Manolis, sınıra yakın olan Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdiği tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Manolis ve kız arkadaşı, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüKeşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yunan polis memuru Manolis ve kız arkadaşının üzerindeki cep telefonları ve materyalleri incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Edirne'de Yunan polis askeri yasak bölgeye girdi! Gözaltına alındı
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