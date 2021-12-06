Edirne’de Yunan polis askeri yasak bölgeye girdi! Gözaltına alındı

Jandarma tarafından gözaltına alınan Manolis ve kız arkadaşı, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüKeşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yunan polis memuru Manolis ve kız arkadaşının üzerindeki cep telefonları ve materyalleri incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.