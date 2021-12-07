Yasak bölgeye giren Yunan çiftin ifadesi ortaya çıktı

NAVİGASYONLA GİTMİŞLER
Yunan polis Valasoudis Manolis'un ifadesine göre, Yunanistan'dan Edirne'ye gezmek için geldiklerini ve kız arkadaşıyla bir süre kafede oturduktan sonra havanın kararmasıyla telefonunda bulunan navigasyon ile yola çıktıklarını ifade ederek, "Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik, telefonumda bulunan navigasyona yazarak yola çıktık. Çalıştığım ve yaşadığım yer İpsala Sınır Kapısı'na daha yakın olduğu için buradan çıkış yapacaktık, bu sebeple navigasyona yazarak Keşan
'a doğru yola çıktık. Navigasyonun bizi götürdüğü şekilde devam ettik. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı, toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktılar ve bizi durdurdular, benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdurdukları yerde araçtan indirdiler, benimle birlikte biraz ilerleyerek uzakta bulunan kırmızı renkli tabelaya fener tutarak gösterip, askeri yasak bölge olduğunu söylediler, ancak ben askeri yasak bölgeye girdiğime dair herhangi bir tabela görmediğim için ve gösterdikleri tabela uzakta olduğu için askeri yasak bölgeye girdiğimi düşünmüyorum, çünkü tabeladan önce durmuştuk" dedi.