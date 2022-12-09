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Giriş Tarihi: 9.12.2022 20:07

Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 118 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 118 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İHA
Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 118 kaçak göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar ve can salları içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Botları 'KB-20', 'KB-4510' ve 'TCSG-6' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar ve can salları içerisindeki toplam 118 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 118 kaçak göçmen kurtarıldı
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