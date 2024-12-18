Yunanistan Havaalanı İsimleri - Yunanistan’da Kaç Tane Havalimanı Var, Nerede?

Yunanistan, turistik çekiciliği, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan bir ülkedir. Bu yoğun turizm potansiyeli sayesinde Yunanistan genelinde çeşitli ulusal ve uluslararası havalimanları hizmet vermektedir. Bu havaalanları, hem yurtiçi hem de yurtdışı ziyaretçilere hizmet vermektedir. Yunanistan havaalanı isimleri uzun bir liste şeklinde yazılabilir. Yunanistan'da kaç tane havalimanı var, nerede sorularıyla kolaylıkla bu konuda bilgi edinebilirsiniz.

Yunanistan Havaalanı İsimleri

• Dedeağaç Demokritos Havalimanı

• Atina havaalanı "Eleftherios Venizelos"

• Zakynthos havaalanı

• Kandiye Havaalanı

• Kalamata Havaalanı

• Kavala Havalimanı

• Korfu Havaalanı

• Kefalonya havaalanı

• Lemnos Havaalanı

• Midilli Havalimanı

• Rodos havaalanı

• Selanik Havaalanı

• Hanya Havaalanı

Yunanistan'da Kaç Tane Havalimanı Var, Nerede?

Yunanistan genelinde toplamda 39 havalimanı bulunmaktadır. Bunların 15'i uluslararası nitelikte olup, hem yurtiçi hem de yurtdışı uçuşlara hizmet vermektedir. Diğerleri ise daha çok yurtiçi uçuşlar için kullanılan ve bazısı daha küçük boyutlarda olan havalimanlarıdır. Bu havaalanları ve bulundukları yerler şöyledir:

• Dedeağaç - Doğu Makedonya ve Trakya

• Astypalea - Güney Ege

• Volos / Nea Anchialos- Teselya

• İkarya- Kuzey Ege

• Kalimnos- Güney Ege

• Karpathos- Güney Ege

• Kastoria- Batı Makedonya

• Kithira- Attika

• Mikonos- Güney Ege

• Milos- Güney Ege

• Nakşa- Güney Ege

• Paros- Güney Ege

• Patras / Araksos- Batı Yunanistan

• Santorini- Güney Ege

• Skiathos- Teselya

• Siroz- Güney Ege

• Skyros- Orta Yunanistan

• Sakız- Kuzey Ege

• Yanina- epir

• Atina-Attika

• Zakintos- İyon adaları

• Kandiye- Girit

• Kalamata- Peloponez

• Kavala- Doğu Makedonya ve Trakya

• Kerkyra (Korfu)- İyon adaları

• Kefalonya- İyon adaları

• lemnos- Kuzey Ege

• Midilli- Kuzey Ege

• Rodos- Güney Ege

• Selanik- Orta Makedonya

• Sisam- Kuzey Ege

• Hanya- Girit

• Kasos- Güney Ege

• Andravida- Batı Yunanistan