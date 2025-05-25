Yunanistan, kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmeni  Meriç’ten Türkiye’ye itti

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında güvenlik güçleri tarafından yakalanan 4'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 18 kaçak göçmen, jandarma ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin sınırın Yunanistan tarafında yakalandığı, ardından Meriç Nehri'nden botlarla Türkiye tarafına itildiği öğrenildi.

Suriyeli göçmen Mürteza Emir, dört gün boyunca Yunanistan'da bir karakolda tutulduklarını belirterek, "Paramızı, telefonumuzu, çantalarımızı aldılar. Sadece üzerimizdeki kıyafetler kaldı. Sonra bizi nehir kenarına getirip başka kişilere verdiler. Onlar da botla bizi Türkiye'ye geri geçirdi," dedi. Emir, bu süre boyunca hiç yemek verilmediğini de belirterek, "Bir şeyler istememize rağmen sadece oyalandık," ifadelerini kullandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne gönderilecek.