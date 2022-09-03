Yunanistan Lavrion Kampı PKK tahsis edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında yürütülen iç güvenlik operasyonlarında terör örgütü PKK'ya yönelik toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 858 operasyon yapıldığını belirterek, 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çataklı ayrıca, Yunanistan'ın, Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya ve onunla iş birliği yapan örgütlere tahsis ettiğinin altını çizdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, gündeme dair önemli bilgiler paylaştı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde ağustos ayı içinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgi veren Çataklı, "İç güvenlik operasyonlarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu, 16'sı ölü, 60'ı sağ ve 14'ü teslim olmak üzere toplam 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Çataklı, bunların 77'sinin PKK/KCK, 13'ünün de DEAŞ mensubu olduğunu" kaydetti.

Çataklı, ayrıca ağustos ayında terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları ve örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör örgütü mensubu 1371 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ ve 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak üzere 310'unun tutuklandığını aktardı.

LAVRİON KAMPI PKK TAHSİS EDİLDİ

Bakan Yardımcısı Çataklı, yurt içindeki terörle mücadele aralıksız sürerken yurt dışından teröristlere yapılan silah, maddi yardım ve koruma kollama gibi destekleri de dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Yunanistan'ın, Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya ve onunla iş birliği yapan örgütlere tahsis ettiğine dikkati çeken Çataklı, "Bu kamp aktiftir ve aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir. Bu gerçeğin bizim açımızdan tartışılır herhangi bir tarafı yoktur. Gerek istihbari bilgilerimiz gerekse bu konudaki delillerimiz nettir" dedi.