Yunanistan sınırında yakalanan firari iş insanı tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Arslan, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'terör örgütü üyesi' olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. HDP'li eski belediye başkanı Hüseyin Y.'nin jandarmadaki sorgulamasının ise devam ettiği belirtildi.