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Giriş Tarihi: 22.11.2021 21:43 Son Güncelleme: 22.11.2021 21:44

Yunanistan sınırında yakalanan firari iş insanı tutuklandı

Yunanistan sınırında yakalanan firari iş insanı tutuklandı

Yunanistan sınırında HDP'li eski belediye başkanı Hüseyin Y. ile birlikte yakalanan ve 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olduğu anlaşılınca Adıyaman'a getirilen iş insanı Abuzer Arslan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Geçen perşembe günü meydana gelen olayda, haklarında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla aranan Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. ile iş insanı Abuzer Arslan, Yunanistan'a sınırında yalanandı.

SORGUSUNDAN SONRA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine Adıyaman'a getirilen iki şüpheli jandarmada sorguya alındı. Sorgulaması tamamlanan iş insanı Abuzer Arslan, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Arslan, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'terör örgütü üyesi' olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. HDP'li eski belediye başkanı Hüseyin Y.'nin jandarmadaki sorgulamasının ise devam ettiği belirtildi.

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Yunanistan sınırında yakalanan firari iş insanı tutuklandı
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