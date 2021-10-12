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Giriş Tarihi: 12.10.2021 00:19

Yunanistan unsurlarınca itilen 183 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA
Yunanistan unsurlarınca itilen 183 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 183 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8-10 Ekim tarihleri arasında Dikili, Menderes, Urla, Seferihisar, Çeşme, Foça ilçesi açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

183 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Dikili'de 25, Menderes'te 48, Urla'da 37, Seferihisar'da 35, Çeşme'de 28 ve Foça'da 10 olmak üzere toplam 183 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Yunanistan unsurlarınca itilen 183 kaçak göçmen kurtarıldı
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