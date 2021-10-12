Yunanistan unsurlarınca itilen 183 kaçak göçmen kurtarıldı

183 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Dikili'de 25, Menderes'te 48, Urla'da 37, Seferihisar'da 35, Çeşme'de 28 ve Foça'da 10 olmak üzere toplam 183 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.