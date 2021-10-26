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Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 26.10.2021 00:29

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 göçmen kurtarıldı

AA
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kuşadası açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek Dilek geçidine çıkan 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

Yine aynı bölgede lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine gönderilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkardı.

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınmasının ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu da 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 göçmen kurtarıldı
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