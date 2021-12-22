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Giriş Tarihi: 22.12.2021 20:41

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 47 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 47 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 21 Aralık tarihinde farklı saatlerde Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmen ile yüzerek karadan ulaşımın olmadığı bir noktaya çıkan 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

9 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yine aynı tarihte Dikili ilçesi açıklarında ise lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 47 göçmen kurtarıldı
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