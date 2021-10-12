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Giriş Tarihi: 12.10.2021 22:14

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 49 göçmen kurtarıldı

İHA
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 49 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 49 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, farklı saatlerde gerçekleşen 3 ayrı olayda; Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı.

49 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Belirtilen yere gönderilen Sahil Güvenlik botlarına alınan toplamda 49 göçmen, karaya çıkartıldı. Sabaha karşı yaşanan diğer göçmen olayında ise lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler karaya çıkartıldı.

4 olayda limana getirilen toplam 71 göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

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Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 49 göçmen kurtarıldı
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