Yunanistan’a kaçmaya çalışan biri PKK’lı 2 terörist yakalandı

Edirne İl Jandarma ekipleri, PKK ile El Kaide terör örgütü üyesinin yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler İstanbul'dan yola çıkan aracı takibe aldı. Araç Edirne'den Yunanistan sınırına doğru ilerlediğinde ekipler operasyon için düğmeye bastı.

2 TERÖRİST YUNAN SINIRINDA YAKALANDI

Jandarma ekipleri takibe aldığı aracı, Yunanistan sınırı olan Bosnaköy'de, 1'nci derece askeri yasak bölgede durdurdu. Araçta bulunan 4 kişi indirildi. Araçtan indirilen şüpheliler arasında hakkında PKK terör örgütüne üye olmak suçundan Van Erciş İlçesi Adliyesi'nde açıktan yargılanması bulunan A.H., ile Manisa 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde El Kaide terör örgütü üyesi olmaktan yurtdışı yasağı ile yargılanan Y.Z., yakalandı. Araçta terör örgütü üyesi şüphelilerin kaçışlarına yardım eden sürücü V.A., ile Ö.N.'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 terör şüphelisi ile onların kaçışlarına yardım eden 2 organizatör toplam 4 kişi işlemlerinin arından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.