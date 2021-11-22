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Giriş Tarihi: 22.11.2021 21:42

Yunanistan'a kaçarken yakalanan iş adamı tutuklandı

AA
Yunanistan’a kaçarken yakalanan iş adamı tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan ve terörü finanse ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan iş adamı tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra Adıyaman'a getirilen iş adamı A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, terörü finanse ettiği iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.A ile beraber yakalanan Kömür beldesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y'nin ise gözaltı süresinin devam ettiği öğrenildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 16 Kasım'da güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 2 kişiyi yakalamış, yapılan kimlik tespitinde zanlılardan birinin Adıyaman'a bağlı Kömür beldesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y. diğerinin terörü finanse etmek suçundan hakkında soruşturma yürütülen iş adamı A.A. olduğu belirlenmişti.

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan iş adamı tutuklandı
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