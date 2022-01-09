Yunanistan’a kaçarken yakalanmışlardı: 5 FETÖ’cü hakkında flaş karar!

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan R.K, İ.B, İ.A.K, B.Ö, B.K. ve L.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden R.K, İ.B, İ.A.K, B.K. ve L.N. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçleri, 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisini yakalamıştı.