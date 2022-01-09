Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı: 5 FETÖ'cü hakkında flaş karar!
Giriş Tarihi: 9.1.2022 13:56

Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı: 5 FETÖ'cü hakkında flaş karar!

AA
Yunanistan’a kaçarken yakalanmışlardı: 5 FETÖ’cü hakkında flaş karar!

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 5'i tutuklandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan R.K, İ.B, İ.A.K, B.Ö, B.K. ve L.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden R.K, İ.B, İ.A.K, B.K. ve L.N. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri, 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisini yakalamıştı.

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Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı: 5 FETÖ'cü hakkında flaş karar!
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